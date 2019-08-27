В открытом письме пермяки просят губернатора решить проблему с Курентзисом

Пермяки просят губернатора Максима Решетникова подключиться к переговорам с Курентзисом (на фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Зрители Пермского театра оперы и балета просят губернатора края Максима Решетникова взять под личный контроль ситуацию, связанную с назначением Теодора Курентзиса на должность худрука Дягилевского фестиваля. С такой просьбой они обратились к главе региона в открытом письме.

«Мы, пермские зрители, просим о проведении конструктивных переговоров между сторонами и высказываемся в поддержку подписания долгосрочного контракта между министерством культуры или правительством Пермского края и Теодором Курентзисом в качестве художественного руководителя Международного Дягилевского фестиваля», — сказано в тексте открытого письма, которое публикует интернет-газета «Текст».

Авторы отмечают, что благодаря Курентзису в Пермь стали приезжать именитые исполнители и музыкальные коллективы. Кроме того, проведение фестиваля столь высокого уровня позволяло жителям, не выезжая за пределы региона, «быть в эпицентре важнейших событий в области мирового музыкального театра».

В пресс-службе губернатора края рекомендовали «URA.RU» для комментария обратиться в региональное министерство культуры — учредителю театра, владеющего брендом «Дягилевский фестиваль». В пресс-службе минкульта сообщили, что посмотрят обращение.

Курентзис поставил властям Прикамья жесткие условия по своему участию в Дягилевском фестивале. Маэстро заявлял о том, что готов подписать контракт напрямую с министерством, а не с театром.