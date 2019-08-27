Эксперт «Золотой маски» объяснила жесткие требования Курентзиса к пермским властям

Музыканту нужны гарантии, что его не «кинут» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Экс-директор Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис диктует краевой власти свои условия, поскольку хочет гарантий, что его не «кинут». Такое мнение корреспонденту «URA.RU» высказала театральный критик, эксперт фестиваля «Золотая маска» Лариса Барыкина.

«С самого начала, в 2011 году, краевые власти допустили немало ошибок юридических, менеджерских, организационных, когда выстраивали отношения с дирижером. Сегодня он как музыкант достиг такого положения в мировом рейтинге, что вправе диктовать работодателям собственные условия. Сейчас все будет зависеть от того, сумеют ли они заключить с дирижером умный договор, чтобы никто никого не „кинул“ в самый неподходящий момент», — сказала Барыкина.

Она объяснила, почему Курентзис хочет заключить контракт с руководством региона, а не театра. Договоренности, которые возникают у дирижера с директором театра, «не выполняются новыми властями при смене губернатора», поэтому маэстро хочет «каких-то гарантий». «Такое уже было, когда договор музыканта был заключен с [зампредом краевого правительства Ириной] Ивенских», — пояснила эксперт.

Курентзис выдвинул краевым властям ряд условий по проведению Дягилевского фестиваля в Перми. Музыкант настаивал на том, чтобы контракт с ним подписало руководство региона, а не театр. Директор пермской оперы Андрей Борисов лично летал на переговоры с дирижером в Санкт-Петербург. Он передал маэстро контракт с минкультом и документы, касающиеся подготовки Дягилевского фестиваля. Курентзис взял неделю на то, чтобы подумать над предложением.