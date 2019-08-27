Ямальская школьница попала в реанимацию из-за передозировки алкоголем

Школьницу без сознания доставили в отделение детской реанимации и интенсивной терапии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьницу из Ноябрьска (ЯНАО) без сознания доставили в городскую больницу. У девочки диагностировали сильнейшее алкогольное опьянение — 3 промилле. Об этом «URA.RU» рассказали в окружном депздраве.

«14-летняя девушка доставлена в отделение детской реанимации и интенсивной терапии машиной „скорой“ как неизвестная. Ее привезли в бессознательном состоянии с улицы. При поступлении в крови алкоголь 3 промилле. Проведена интенсивная терапия острого алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве. Сегодня девушку перевели в педиатрическое отделение. Также в депздраве добавили, что об инциденте уже сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Промилле — это десятая часть процента. В случае со спиртным этим показателем обозначают, сколько граммов алкоголя находится в литре крови. Усредненным показателем смертельной дозы для человека, по мнению врачей, считается 7-8 граммов этанола на килограмм массы тела.

На Ямале уже предложили ужесточить правила продажи алкоголя. Сейчас в регионе спиртные напитки нельзя купить с 22:00 до 10:00. Если поправки в закон вступят в силу, запрет на продажу будет с 20:00 до 12:00. Ямальские общественники также предложили перенести специализированные магазины с алкоголем и табаком за пределы населенных пунктов.