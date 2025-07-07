Украину раздирает политический кризис: сколько еще Киев может протянуть без поставок США

Внутриполитический кризис на Украине усилился из-за сокращения западной военной помощи. По данным The Economist, остановка поставок вооружения из США и заявления американского лидера Дональда Трампа о возможном уменьшении поддержки вызвали серьезные разногласия и хаос в украинском руководстве.
Немецкий эксперт Томас Тайнер прогнозирует, что без американских поставок украинская система ПВО может перестать функционировать в течение недели. Сколько Киев сможет протянуть без вооружения США и что потеряли ВСУ — в материале URA.RU.
Политический хаос на Украине нарастает
Приостановка поставок оружия из США спровоцировала конфликты в украинском руководстве. Источники издания The Economist указывают на «чистки» в аппарате и борьбу за влияние между окружением главы Украины Владимира Зеленского.
Особое внимание уделяется роли главы Офиса президента Андрея Ермака, который фактически контролирует поток информации к Зеленскому и проводит кадровые перестановки в свою пользу. Одновременно всплыли скандалы вокруг возможной коррупции в правительстве Украины, включая обвинения в адрес вице-премьера Алексея Чернышова.
Сколько Киев продержится без поставок США
Немецкий эксперт Тайнер предупреждает, что без американских поставок украинская ПВО может рухнуть за неделю, передает Bild. Особую тревогу вызывает судьба систем Patriot, чьи ракеты заканчиваются катастрофически быстро. По оценкам эксперта, при интенсивных обстрелах запасы могут иссякнуть за 7-10 дней, оставив ключевые объекты без защиты.
Не лучше ситуация и с HIMARS — без пополнения боеприпасов эти системы станут бесполезными уже к сентябрю. Особую проблему представляет необходимость отводить оставшиеся комплексы ПВО из-под ударов российских ракет, что еще больше ослабит защиту Украины.
Что потеряла Украина
Решение Пентагона от 2 июля заморозило поставки критически важных вооружений. Среди них:
- ракет PAC-3 для систем Patriot;
- сотен ракет Hellfire и Stinger;
- 250 высокоточных снарядов GMLRS для HIMARS.
Как пояснил министр обороны США Пит Хегсет, приоритетом стало восполнение собственных американских арсеналов. Особенно чувствительна потеря ракет к Patriot — единственным системам, способным перехватывать российские баллистические ракеты. Одновременно прекращение поставок 155-мм снарядов (при расходе до 10 тысяч в день) резко ограничит возможности украинской артиллерии.
Зеленский пытается решить ситуацию
Зеленский пытается договориться с Трампом о поставках дронов. В своем telegram-канале он сообщил о планах получить «сотни тысяч» беспилотников в 2025 году и еще более значительное число в 2026 году.
Он подчеркнул, что обеспечение Украины дронами-перехватчиками является одной из главных задач на текущий момент. При этом Зеленский не стал сообщать, велись ли у него переговоры с американским лидером относительно приостановки поставок американских боеприпасов для Украины.
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