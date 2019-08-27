В Зауралье ждут федерального министра — бывшего начальника Шумкова

Глава Минстроя России, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев планирует посетить Курганскую область 28 августа. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники, близкие к правительству региона.
«Бывший начальник [врио губернатора Курганской области Вадима] Шумкова приедет проконтролировать, как Курган продвинулся по реконструкции водопровода. Заодно посмотрит, готов ли его бывший заместитель к выборам», — сообщил инсайдер. Программу визита он уточнить не смог.
В пресс-службе правительства Курганской области заявили «URA.RU», что у них нет информации о визите Якушева. Дозвониться до пресс-секретаря главы Минстроя на сотовый и рабочий телефоны агентству не удалось.
Якушев в последний раз приезжал в Курган в начале года. Во время визита глава Минстроя пообещал региону федеральные деньги на реконструкцию централизованных систем водоснабжения в областном центре и других населенных пунктах. Ожидалось, что Якушев посетит Зауралье в начале июля вместе с главой Минэнерго России Александром Новаком, но не смог приехать, так как занимался вопросами ликвидации паводка в Иркутске.
До того, как стать министром, Якушев несколько лет возглавлял Тюменскую область. Шумков был его заместителем.