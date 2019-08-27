Накануне визита главы Минстроя в курганском правительстве раскритиковали отстающего мэра

Армэна Хачатуряна раскритиковали за срыв сроков ремонтов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Половинский район Курганской области рискует сорвать сроки ремонтов дорог и социальных объектов. Информация об этом появилась на сайте правительства Курганской области накануне визита главы Минстроя Владимира Якушева.

Как сообщается в официальном релизе, необходимые средства на ремонт из областного бюджета были выделены своевременно, однако пока работы начались лишь в районной больнице, где готовится помещение для службы «скорой помощи». 11 млн на ремонт дорог были выделены в апреле, но процедуры торгов, необходимых для заключения контрактов, стартовали в августе. «По самым оптимистическим прогнозам они должны будут завершиться только к концу сентября. А уже до 1 ноября все ремонты должны быть выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Также не проведены торги на ремонт Сумкинской школы, не закончена реконструкция парка Победы. «Район своевременно не сформировал проектно-сметную документацию практически по всем объектам и не прошел проверку достоверности сметной стоимости работ», — прокомментировал ситуацию департамента строительства Курганской области Анатолий Воробьев. По его мнению, ситуацию придется исправлять в «ручном режиме».

«В этом году процесс подготовки документов для аукционов совпал с процедурой объеденения Половинского сельского совета. По техническим причинам регистрация вновь созданного совета, получения электронно-цифровой подписи, открытие расчетных счетов и т. д. потребовало дополнительно еще полтора месяца», — прокомментировал глава района Армэн Хачатурян. Он добавил, что имеются договоренности с потенциальными подрядчиками, имеющими опыт проведения работ в районе. Они заверили, что успеют выполнить работы до конца октября.

Как ранее сообщало «URA.RU», Владимира Якушева ждут в Кургане 28 августа.