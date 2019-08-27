Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

Очередной ребрендинг обойдется Сбербанку в солидную сумму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк России в самое ближайшее время может начать масштабный ребрендинг, главным элементом которого станет смена логотипа финорганизации. Перемена имиджа может стоить банку несколько сотен миллионов долларов.

«Сбербанк разрабатывает новый логотип для всех структур своей экосистемы, в том числе самого банка. Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат и сокращенное название банка — „Сбер“. Существующий логотип, бело-зеленый круг с галками, появился 10 лет назад», — сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к банку. Отмечается, что окончательно вариант нового логотипа пока еще не утвержден, активные дискуссии и обсуждения по этому вопросу в данный момент еще продолжаются.

Стоимость ребрендинга Сбербанка эксперты оценивают в 100-300 млн долларов США. В эту сумму войдет внешнее и внутреннее переоформление отделений кредитного учреждения, а также изменение всех интернет-ресурсов банка.

Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов. Однако официального подтверждения эта информация тогда не получила.

В прошлом году глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что он готов поднять вопрос о переименовании кредитного учреждения. По его словам, вопрос о смене названия в настоящее время еще находится на стадии обсуждения и пока рано говорить о чем-то конкретном, напоминает агентство Nation News. Сбербанк, по мнению Грефа, позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых.