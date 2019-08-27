В Минобороны подтвердили открытие пяти островов в Арктике

Гидрографы открыли в Арктике пять новых российских островов Фото: pixabay.com

Северный флот ВМФ России в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа (является территорией РФ) официально подтвердил открытие пяти новых островов в регионе.

«Острова находятся в бухте Визе на западном побережье острова Северный, который входит в архипелаг Новая Земля. Их площадь — от 900 кв метров до 54,5 тысячи кв метров. На каждом острове провели топографическую съемку», — отмечает «Интерфакс». В сообщении Северного флота отмечается, что острова ждали своего официального открытия почти три года.

Впервые в 2016 году их нашла студентка университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова, проанализировав снимки бухты Визе при написании своего диплома. Во время нынешней экспедиции ученые подтвердили ее находку. После экспедиций 2015—2016 годов в районе Земли Франца-Иосифа были обнаружены более 30 новых островов, вышедших из-под ледника.

«URA.RU» сообщало, что российские госкомпании — «Роснефть», «Газпром» и его «дочка» «Газпром нефть» — сорвали первоначальные сроки освоения арктического шельфа из-за отсутствия конкуренции. Об этом в письме на имя президента РФ заявил вице-премьер Юрий Трутнев. Вице-премьер напомнил, что в 2012 году право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (в эту категорию попали «Газпром» и «Роснефть»). По мнению Трутнева, «Газпром» и «Роснефть», имеющие на суше запасы нефти и газа на 100 и 20 лет соответственно, не заинтересованы в разработке месторождений в Арктике. В этой связи Трутнев предложил главе государства допустить на нераспределенные участки в Арктике иностранных и российских инвесторов через российского оператора.