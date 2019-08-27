Путин предложил туркам полет на российских истребителях

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Президенты России и Турции обсудили возможность покупки Су-57Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин предлагает турецким летчикам попробовать полетать на отечественных истребителях Су-30СМ. Об этом российский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает «Интерфакс».

Помимо тестовых полетов, президенты России и Турции коснулись вопроса покупки новейших российских истребителей во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. Интерес к самолетам возник у турецкой стороны во время мероприятия, где были продемонстрированы многоцелевые истребители Су-35 и истребитель пятого поколения Су-57. Как сообщает RT, позже Эрдоган поинтересовался у Путина относительно возможной покупки истребителей. Лидер России ответил утвердительно.

Международный аэрокосмический салон открылся в подмосковном Жуковском. В рамках мероприятия Путин угостил главу Турции мороженым. Сдачу российский президент отдал министру промышленности и торговли Денису Мантурову «на развитие авиации», уточняет телеканал 360.

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