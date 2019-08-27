Росстат насчитал больше 18 миллионов бедных

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Клипарт. Санкт-Петербург., милостыня, пенсионерка, бабушка, нищета
В России у 12% населения доход ниже прожиточного минимумаФото: Илья Московец © URA.RU

В России у 18,6 миллионов человек доход ниже прожиточного минимума. Это 12,7% от всего населения страны, сообщили в Росстате.

По данным ведомства, доля бедных во втором квартале этого года изменилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет RNS. В Росстате объяснили это тем, что увеличилась величина прожиточного минимума (на 7,1%) и уровень инфляции (на 5%). При этом средний доход населения увеличился на 5,6%.

Если учитывать эти изменения, то в процентном соотношении бедных стало меньше. «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)», — пояснили в Росстате.

Ранее счетное ведомство сообщало, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения.

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