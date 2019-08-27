Росстат насчитал больше 18 миллионов бедных

В России у 18,6 миллионов человек доход ниже прожиточного минимума. Это 12,7% от всего населения страны, сообщили в Росстате.
По данным ведомства, доля бедных во втором квартале этого года изменилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, пишет
Если учитывать эти изменения, то в процентном соотношении бедных стало меньше. «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)», — пояснили в Росстате.
Ранее счетное ведомство сообщало, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения.