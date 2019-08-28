Хирург из Нижнего Тагила назвал истинную причину массового увольнения коллег

Несмотря на написанные заявления, врачи продолжают оперировать Фото: Pixabay

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Низкие зарплаты не играли решающую роль при написании заявлений врачами, заявил заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев. По его словам, основная причина кроется в том, что из-за отсутствия кадров у хирургов значительно увеличилась нагрузка.

«Увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом, ведёт к перенапряжению того кадрового состава, который работает и обеспечивает круглосуточную хирургическую помощь», — рассказал Изотеев телеканалу 360. Он отметил, что на каждого врача в месяц выпадало по 10 ночных дежурств, а затем они еще оставались работать днем.

Заведующий хирургией также отметил, что помимо кадров больнице не хватает диагностического оборудования, которое бы работало круглосуточно. Кроме того, у врача должна быть «правовая защита перед пациентом и его родственниками». Изотеев подчеркнул, что несмотря на написанные заявления, врачи продолжают работать, делают операции и не бросают своих пациентов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что все шесть хирургов ГКБ № 1 написали заявления об увольнении. До этого еще в конце июля уволились хирурги и ряд других врачей из Демидовской больницы. После того как скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали.

В Кремле, как пишет RT, заявили, что ситуация является поводом для реакции региональных властей и Минздрава.