Россияне задолжали за ЖКХ 567 млрд рублей

Больше всего физлица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Только за первый квартал 2019 года долг россиян за коммунальные услуги превысил полтриллиона рублей. В Минстрое заявили, что больше всего собственники жилья должны за отопление — 146,4 млрд рублей.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что, долги промышленных предприятий за тот же период увеличились на 1,2% (530,2 млрд рублей). Таким образом, население и промышленники суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 трлн рублей. пишут «Известия».

В Национальном бюро кредитных считают, что число злостных неплательщиков растет из-за того, что россияне имеют невысокие доходы. Вместе с тем тарифы на ЖКУ раздуваются. Только в этом году произошло их двухэтапное повышение: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%.

В Минстрое считают, что переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями позволит хоть немного сократить долги россиян. «Деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение», — отметили в министерстве.

29 июля президент РФ Владимир Путин поручил главе ФАС следить за ростом тарифов ЖКХ, напоминает RT.