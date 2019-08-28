Forbes опубликовал десятку богатейших семейных кланов России

Совокупное состояние десяти богатейших семей РФ сейчас составляет 25,3 млрд долларов Фото: depositphotos.com

Рейтинг богатейших семейных кланов России, по версии Forbes, возглавила семья Гуцериевых. Их совокупное состояние оценивается в 5,65 млрд долларов.

«Гуцериевы пятый год подряд сохраняют первое место в рейтинге. Самым богатым представителем этой семьи является миллиардер, основатель группы „Самфар“ Михаил Гуцериев», — говорится в материале, размещенном на сайте Forbes.

Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 млрд долларов. В число богатых представителей этой семьи сейчас входят не только братья-миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги, но и их дети. На третьем месте в рейтинге Forbes — семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат значительно увеличили свои капиталы.

В рейтинг также попали семьи Гапонцевых, Евтушенковых, Рахимкуловых, Линников (одного из членов этой семьи называли родственником жены премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, однако сам глава федерального кабмина эти данные опровергал), Саркисовых, Бажаевых и Михайловых.

Ранее был представлен обновленный рейтинг самых богатых семей мира, который подготовило агентство Bloomberg. В списке перечислены 25 семей с общим состоянием в 1,4 трлн долларов США. Первую позицию второй год удерживает семья Уолтон, владеющая 50% акций сети супермаркетов Walmart. Состояние семейства оценивается в 190,5 млрд долларов. Ни одна семья из России в данный рейтинг не попала.