Осужденного тюменского чиновника проверят на полиграфе

Причастность экс-главы Ярковского района Евгения Щукина к поджогу проверят на детекторе лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главу Ярковского района Евгения Щукина, подозреваемого в поджоге дома, проверят на детекторе лжи. Для этого бывшего чиновника доставили в СИЗО Тюмени из колонии. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Щукин уже был осужден за превышение должностных полномочий.

«Обвинение разваливается, так что полиграф, видимо, последнее, что осталось. Щукин спокойно относится к проверке, он просто хочет вернуться в колонию, чтобы отбыть свой срок, который получил за другое нарушение», — высказал свое мнение собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СК по Тюменской области агентству не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель Ярково Владимир Матаев обвинил экс-главу Ярковского района Тюменской области Евгения Щукина в поджоге дома, который сгорел 1 сентября прошлого года. Сейчас Щукин отбывает наказание в исправительной колонии общего режима, так как был признан виновным в превышении должностных полномочий. Поводом для возбуждения этого уголовного дела стало незаконное выделение земли под строительство жилого дома в поселке Винзили в 2012 году в границах санитарно-защитной зоны завода «Инвест-силикат-стройсервис».