Губернатор Куйвашев наказал главу свердловского минздрава за увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Андрей Цветков получил выговор Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков наказан за массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила. Об этом сообщил «URA.RU» источник в администрации губернатора.

«Цветкову объявлен выговор», — сообщил инсайдер агентства.

В конце июля уволились все хирурги и часть профильных врачей Демидовской больницы Нижнего Тагила. После написали заявления об увольнении шесть хирургов горбольницы № 1. О готовности уволиться заявили также хирурги ГКБ № 4. Специалисты объясняли свое решение большими нагрузками и низкой зарплатой.

После того, как скандал дошел до Кремля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами. Ему удалось убедить двух врачей из шести забрать заявление об увольнении. На совещании у губернатора области по ситуации с хирургами Евгений Куйвашев обратил внимание на слабую работу главных врачей тагильских больниц.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков сообщил «URA.RU», что не знает о выговоре, так как это не входит в его уровень полномочий. Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова находится в отпуске.