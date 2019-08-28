Хирурги Нижнего Тагила, которые написали заявления о массовом увольнении, получат стимулирующие выплаты. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
«Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — сказано на сайте минздрава РФ. В ведомстве уточняют, что пять из шести хирургов ГКБ №1 уже забрали заявления об увольнении. Шестой, написавший заявление, находится в отпуске, с ним переговорят после его возвращения.
По информации источника «URA.RU», министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков наказан за массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила: губернатор Евгений Куйвашев объявил ему выговор.
Скандал разгорелся в Нижнем Тагиле после того, как в конце июля уволились хирурги Демидовской больницы. В августе написали заявления об увольнении все хирурги ГКБ №1.