Минздрав сделал предложение хирургам из Нижнего Тагила. Пять врачей забрали заявления

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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, хирург, медицина, доктор, врач
Пять из шести хирургов передумали увольнятьсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Хирурги Нижнего Тагила, которые написали заявления о массовом увольнении, получат стимулирующие выплаты. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

«Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — сказано на сайте минздрава РФ. В ведомстве уточняют, что пять из шести хирургов ГКБ №1 уже забрали заявления об увольнении. Шестой, написавший заявление, находится в отпуске, с ним переговорят после его возвращения.

По информации источника «URA.RU», министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков наказан за массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила: губернатор Евгений Куйвашев объявил ему выговор.

Скандал разгорелся в Нижнем Тагиле после того, как в конце июля уволились хирурги Демидовской больницы. В августе написали заявления об увольнении все хирурги ГКБ №1.

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© Служба новостей «URA.RU»
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