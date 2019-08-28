В Пермском крае врачи скорой готовы объявить голодовку

Медиков Губахинской подстанции скорой помощи увольняют и переводят в Березники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Губахинской (Пермский край) подстанции скорой медицинской помощи угрожают объявить голодовку. Утверждается, что станция будет закрыта, а врачи переведены в подстанцию другого города. Об этом сообщают горожане в соцсетях, указывая на то, что сотрудникам заново придется проходить медкомиссию.

«Главврач станции г. Березники нам сообщил, что все сотрудники должны будут пройти медкомиссию за свой счет (без компенсации), а также получить доступ к наркотикам также за свой счет, а это в районе 10000 р., причем получить этот доступ можно только в Перми», — пишет автор поста в паблике «Типичные Березники» соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что врачи готовы ставить палатки и объявлять голодовку.

Автор поста отмечает, что перевод докторов в другую больницу можно было бы оформить без увольнения. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь идет исключительно о врачах и медперсонале и никак не затрагивает водителей скорой помощи, поскольку те работают в другой организации.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили «URA.RU, что сейчас идет юридический процесс объединения (подстанции Губахи, Кизела и Гремячинска присоединяют к Березникам). «При этом машины скорой помощи остаются на местах, без передислокации. Медицинская помощь будет оказываться гражданам в полном объеме», — пояснили в пресс-службе.

Водители скорой помощи Кизела и Губахи в апреле планировали объявить голодовку из-за низких зарплат. Также забастовку в августе хотели объявить врачи из Чайковского и других территорий края.