Дизайнер Лебедев предсказал, что противников Покраса Лампаса отправят в психушку

Артемий Лебедев выступил в поддержку каллиграфиста Покраса Лампаса Фото: скриншот видео с канала «Артемий Лебедев», YouTube

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Дизайнер Артемий Лебедев предположил, что православных противников художника-каллиграфиста Покраса Лампаса отправят на лечение в психиатрическую клинику. Выступавшие против восстановления работы «Супрематический крест» в Екатеринбурге были агрессивны, один из них предлагал измазать площадку для арт-объекта «кровищей сатанистов».

«Куда-то денут этих активистов — в психушку, на обследование, где они, собственно, и должны сидеть», — заявил Лебедев на своем youtube-канале. Он считает, что подобных православных агрессоров следует держать под контролем и ставить на учет к психиатру.

Лебедев предположил также, что художник изменит свою работу так, чтобы она больше не выглядела как крест. «Не думаю, что Покрасу настолько важно сделать работу, за которую ему потом голову ледорубом проломят», — заключил дизайнер.

7 июля на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге появилось изображение креста с фрагментами манифеста художника Казимира Малевича. 19 июля работники коммунальных служб залили часть креста гудроном. Покрас Лампас хотел приехать в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить работу, но передумал из-за угроз православных активистов.