Медики объявили о начале «итальянской забастовки» после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Медсестры реанимации недовольны оплатой труда Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Медсестры реанимации ЦГБ Красноуральска (Свердловская область) объявили, что с 1 сентября начинают «итальянскую забастовку». Они намерены работать только на ставку, дополнительная работа без дополнительной оплаты выполняться не будет.

«Санитарки получали на ставку 32 тысячи рублей, сестры 17 тысяч. Потом всех санитарок перевели в уборщицы на 12 тысяч, но наш главный стал им доплачивать по 8 тысяч за то, что они будут ухаживать за больными (они не обязаны это делать). В итоге сейчас медсестры получает 17-18 тысяч в месяц, а уборщицы по 20 тысяч», — объяснила ситуацию «URA.RU» одна из медсестер ЦГБ Красноуральска.

Недовольны медсестры и системой премирования. «В июне дали премию отделению терапии, а реанимации не дали, хотя реанимация работает в основном на терапию, чуть какому больному стало тяжело, сразу терапевты бегут в реанимацию», — отмечает собеседник агентства.

Медсестры предупредили главного врача Александра Агапочкина о забастовке, переговоры закончились конфликтом. Телефон врача, указанный на сайте больницы, не отвечает.

«Нас из Красноуральска не информировали об этом, будем разбираться», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что все шесть хирургов ГКБ № 1 написали заявления об увольнении. До этого еще в конце июля уволились хирурги и ряд других врачей из Демидовской больницы. После того как скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали.