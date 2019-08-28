Вор Гули восстановил в правах криминального авторитета из Армении

Армянский вор в законе вернул себе свой статус с помощью авторитета Гули Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Армянского вора в законе Армана Калужского (настоящее имя — Арман Джанинян) восстановили в статусе. Такое решение принял криминальный авторитет Гули.

«Арман Калужский признан в своем статусе 26 августа от лица воров: Отари Тоточия, Гули и Юры Лазаревского. За 10 дней это второй случай, когда армянские воры восстанавливаются в правах», — пишет издание «Прайм Крайм».

Уроженец Армении был неоднократно судим, в последний раз он освободился из мест лишения свободы лишь несколько лет назад. Авторитет был «коронован» в Москве в 1996 году после освобождения из колонии по рекомендации влиятельного армянского вора в законе по кличке Андо. Несмотря на это, статус Джаниняна неоднократно подвергался сомнению.

Во время отбывания последнего срока Арман не получил подтверждения своих полномочий с воли и не был признан заключенными. В иркутской колонии, куда был этапирован Джанинян, один из рядовых осужденных назвал его самозванцем и дал пощечину. Вместо того, чтобы наказать обидчика, Арман, не сдержав слез, попросил его больше не бить, что и подорвало его авторитет.

Ранее в Турции во время встречи с Гули жестоко избили кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович). На данной встрече Гурам и Гули должны были обсудить некоторые моменты, причем о встрече с Гули за Гурама договаривался вор в законе Шакро. Теперь эксперты советуют Квежовичу сесть в тюрьму, чтобы спастись от своих коллег по преступному миру.