В мировом суде началось слушание в отношении председателя краевой избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина. Об этом сообщается в системе ГАС «Правосудие».
«Административное дело в отношении Вагина возбуждено по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения)», — сказано в картотеке суда. Максимальное наказание — штраф до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.
Глава «Штаба Навального» в Перми Сергей Ухов на своей странице в Facebook написал, что Вагин был остановлен сотрудниками ДПС 13 апреля. Как утверждает девушка-свидетель, ехавшая вместе с Вагиным, за рулем была именно она, но протокол составили в отношении пассажира.
Инсайдер агентства, знакомый с ситуацией утверждает, что машину Вагина остановили «по заказу». «В деле много нестыковок: инспектор-свидетель не мог видеть Вагина за рулем, он находился на противоположной стороне шестиполосной дороги с разделительным газоном. Неизвестно и основание остановки — машина ехала по правилам. И еще остановил один экипаж, а оформлял — другой», — утверждает инсайдер. По его мнению, пермские оппозиционеры подхватил тему в отместку за прошлые избирательные кампании и исключение из ТИК супруги Ухова.
Сейчас в деле председателя краевого избиркома объявлен перерыв. В пресс-службе крайизбирком от комментариев отказались, сославшись на то, что все происходящее не относится к служебной деятельности Вагина.