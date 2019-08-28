Отправку на родину тела девочки, которая погибла на турецком курорте, могут задержать

Отправка тела девочки, которая умерла после попадания в трубу бассейна на турецком курорте, может задержаться. Об этом сообщил отец ребенка.
«Может возникнуть задержка, так как 30 августа в Турции национальный праздник, никто не работает, в том числе нотариальные конторы», — цитирует РБК родителя девочки. Глава семейства также отметил, что все документы должны оформляться в Анталье, которая находится в 200 километрах от места, где сейчас живет семья.
По его словам, с семьей связались представители Министерства иностранных дел. На данный момент вопрос с транспортировкой тела решается.
Девочка попала в больницу после того, как ее руку затянуло в трубу, обеспечивающую циркуляцию воды в бассейне. Ребенка попытались вытащить, но сотрудникам отеля пришлось отключить насос. После этого трубу сломали родители ребенка и другие туристы. Девочка несколько раз пережила клиническую смерть и впала в кому, 26 августа ее состояние ухудшилось. 28 августа ребенок умер в одной из больниц Турции, передает