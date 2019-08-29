Росстат заплатил десятки млн рублей за несуществующее приложение в смартфонах

Подчиненные Алексея Кудрина не обнаружили мобильных приложений Росстата Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Росстат заключил контракт на 65 млн рублей, в рамках которого у статистического ведомства должны были появиться приложения для App Store и Google Play. Документ с исполнителем ведомство подписало еще в 2017 году, однако, как выяснили аудиторы Счетной палаты (СП), никаких приложений до сих пор не существует.

Контракт Росстат заключил с ЗАО «Ланит». Фирма обязалась обновить дизайн сайта, внедрить единую систему управления контентом, а также создать мобильное приложение сайта для платформ iOS и Android, пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет СП.

«Фактически на момент проверки мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play отсутствовало. Таким образом, Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта», — завили в СП.

Аудиторы также не смогли ценить новый дизайн сайта Росстата. так он до сих пор не сделан, хотя по контракту его нова версия должна была быть запущена с 30 апреля.