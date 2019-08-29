В России остались без работы шесть млн предпенсионеров

Из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста трудоустроены только 40%. Часть неработающих закончили трудиться досрочно или уже не могут продолжать работу из-за инвалидности.
Пенсионный фонд России направил письмо в Роструд, в котором сообщил о 1,8 млн работающих мужчинах 1959—1963 годов рождения и 2,2 млн женщинах 1964—1968 годов рождения. Как пишут «Известия», в Росстате сообщили, что всего в стране проживают 10,1 млн людей предпенсионного возраста.
Эксперты указывают, что уровень безработицы среди предпенсионеров является экстремально высоким и связывают происходящее с нежеланием работодателей принимать на работу сотрудников пожилого возраста. Кроме того, в РФ распространена практика неофициальных трудовых отношений, на которые соглашаются сотрудники «в возрасте».