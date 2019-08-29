В профсоюзе медиков обвинили в увольнении тагильских хирургов всю систему здравоохранения

Причина массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле кроется в системе организации здравоохранения Фото: Pixabay.com

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Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал считает, что причина массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле кроется в системе организации здравоохранения. По его словам, в системе изначально заложен конфликт между работодателем в лице администрации медучреждения и его сотрудниками.

Коновал в разговоре с «Известиями» заявил, что зарплату врачи получают по принципу «сдельщины»: больница заработала какую-то сумму, потом она делится. «Из-за отсутствия единой тарифной сетки по зарплатам велика возможность перераспределения денег в пользу тех или иных лиц», — отметил лидер профсоюза, добавив, что «администрация чаще всего себя не обижает».

Вторым серьезным недочетом системы здравоохранения, по мнению Коновала является то, что она построена на «отрицательной селекции руководителей».

«В условиях абсурдных управленческих решений, кампанейщины, требований о выполнении формальных, оторванных от жизни показателей на месте руководителей медучреждений часто оказываются карьеристы», — отметил собеседник издания.

Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле началось с Демидовской больницы, где врачи пожаловались на начальство и низкие зарплаты. Позже из-за недоплачиваемых переработок уволиться решили их коллеги с горбольницы №1. В Кремле объявили, что ответственность за низкую зарплату лежит на властях субъектов РФ. Сегодня в Свердловскую область приедет комиссия Минздрава РФ, чтобы проверить ситуацию в Нижнем Тагиле и в медицине Свердловской области в целом.