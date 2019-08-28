В Кремле объявили, как регионам реагировать на «дела увольняющихся врачей»

Региональные власти должны активно вмешиваться в ситуацию, когда врачам платят меньше денег, «чем в среднем по экономике», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Существует главная цель, которая, как докладывают главы регионов, выполняется — поддержание зарплат врачей не ниже, чем в среднем по экономике. Эти показатели контролируются. Там, где по каким-то причинам параметры не соблюдаются, необходимо активное вмешательство региональных властей», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в этом вопросе ответственность несут местные власти.
В конце июля все хирурги Демидовской больницы в Нижнем Тагиле подали заявления на увольнения из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки. Когда поток пациентов перераспределили в горбольницу №1, об увольнении заявили и все шесть работающих там хирургов, которым отказались доплачивать.
Была создана спецкомиссия регионального минздрава. 28 августа стало известно, что пять докторов забрали заявления после обещания стимулирующих выплат. Шестой доктор в отпуске. «URA.RU» писало, что проверить ситуацию приедут специалисты из Минздрава РФ. Позже об отказе выполнять дополнительную работу заявили медсестры из Красноуральска.