Беглому экс-главе АНПЗ выдвинули обвинение

Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 201 уголовного кодекса, сообщается на официальном сайте СК РФ по Тюменской области.
По опубликованной на портале версии следователей, Лисовиченко в конце 2017 года продал сторонней компании жизненно важный железнодорожный подъездной путь, на котором осуществлялся налив нефтепродуктов. Сумма сделки составила 20 млн рублей, при этом рыночная цена пути — порядка 38 млн рублей. После подписания договора купли-продажи Антипинский НПЗ арендовал его у нового владельца. Следователи утверждают, что таким образом предприятию был нанесен значительный вред.
Лисовиченко заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Из-за того, что экс-глава АНПЗ скрывается за границей, он объявлен в международный розыск.
Это уже второе дело, заведенное в отношении Лисовиченко. Как сообщало ранее «URA.RU» первое уголовное дело было возбуждено по факту хищения как 470 миллионов рублей. Вместе с ним под уголовное расследование попал и экс-владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров, которого в марте обвинили в мошенничестве и отправили под арест.