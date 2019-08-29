Политолог: Навальный сводит личные счеты с помощью «Умного голосования»

Алексей Навальный поступает крайне непорядочно и некрасиво, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный с помощью своего проекта «Умное голосование» борется с конкурентами по оппозиционному лагерю. Такое мнение «URA.RU» высказал политолог, член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

28 августа в СМИ появился полный список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает проголосовать Навальный в рамках проекта «Умное голосование». Подлинность списка уже подтвердили изданию «Открытые медиа» (связано с экс-олигархом Михаилом Ходорковским) два источника, близких к команде Навального. Особое удивление у оппозиционно настроенной общественности вызвало то, что по округу №5 блогер не стал призывать голосовать за кандидата от КПРФ Анастасия Удальцову, записав ее в «скрытые единороссы».

«Это похоже на сведение личных счетов с конкурентом по оппозиционному лагерю. Все обвинения в том, что Анастасия Удальцова может быть сторонницей ЕР, выглядят просто смешно. Ее супруг Сергей Удальцов, как известно, отсидел в тюрьме несколько лет за участие в событиях на Болотной. А Навальный в это время прекрасно жил на донаты и пожертвования сторонников», — полагает Олег Матвейчев.

Более того, по словам эксперта обращает на себя внимание и то, что к «скрытым единороссам» Навальные и его команды отнесли и кандидата по округу №45, члена партии ПАРНАС Михаила Конева, который долгое время был соратником лидеров несистемной оппозиции Бориса Немцова и Михаила Касьянова. Зачисление явного оппонента властей в число сторонников ЕР также может быть вызвано личной неприязнью блогера к Коневу, который, по данным агентства Nation News, сейчас встречается с супругой брата Навального.

Матвейчев также уточнил, что, его мнению, Навальный сознательно подставляет протестно настроенных москвичей, призывая их регистрироваться на сайте «Умного голосования». «Здесь он выступает как провокатор, современный поп [Георгий] Гапон, ведь все списки тех, кто регистрирует в „Умном голосовании“, сразу же окажутся в руках ФСБ и других силовых органов. Недавно об этом даже напрямую заявил Ходорковский. Самого же Навального, имеющего большое количество правонарушений, в тюрьму никто не сажает…» — добавил он.