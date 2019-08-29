Протоиерей Чаплин поддержал задержанную активистку, которая выступала против креста Покраса Лампаса

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Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всеволод
Всеволод Чаплин считает, что нужно еще убедиться в законности «хэппенинга», который устроили православныеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Граффити-скандал в Екатеринбурге

Законность акции православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана полицией, необходимо проверить, считает протоиерей Всеволод Чаплин. Ранее она провела «хэппенинг» против граффити-креста в Екатеринбурге, один из его участников вел себя агрессивно.

«Человек страдает за правду, за крест Христов. Я думаю, что нужно всячески ее поддержать. Надо, конечно, понять, в чем ее обвиняют, нет ли нарушения порядка проведения публичных мероприятий — подавались ли документы на согласование этой акции. Нужно добиваться того, чтобы акции все-таки проходили, но в рамках закона», — сказал Чаплин «URA.RU».

Ранее Иванова сообщила, что ее повезли в отделение полиции «в связи с большим количеством жалоб на хэппенинг» — акцию протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Во время протеста один из активистов пригрозил создателям граффити и заявил, что готов «устроить один арт-объект: измазать крест кровью вот этих вот сатанистов».

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