Протоиерей Чаплин поддержал задержанную активистку, которая выступала против креста Покраса Лампаса

Законность акции православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана полицией, необходимо проверить, считает протоиерей Всеволод Чаплин. Ранее она провела «хэппенинг» против граффити-креста в Екатеринбурге, один из его участников вел себя агрессивно.
«Человек страдает за правду, за крест Христов. Я думаю, что нужно всячески ее поддержать. Надо, конечно, понять, в чем ее обвиняют, нет ли нарушения порядка проведения публичных мероприятий — подавались ли документы на согласование этой акции. Нужно добиваться того, чтобы акции все-таки проходили, но в рамках закона», — сказал Чаплин «URA.RU».
Ранее Иванова сообщила, что ее повезли в отделение полиции «в связи с большим количеством жалоб на хэппенинг» — акцию протеста православных против восстановления «супрематического креста» уличного художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Во время протеста один из активистов пригрозил создателям граффити и заявил, что готов «устроить один арт-объект: измазать крест кровью вот этих вот сатанистов».