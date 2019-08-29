Миллиардер из списка Forbes предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Джек Ма указал на то, что современная система образования устарела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В будущем человечество сможет перейти на 12-часовую рабочую неделю. С таким заявлением выступил миллиардер, председатель совета директоров компании Alibaba Group, самый богатый человек Китая по итогам 2018 года Джек Ма.

Бизнесмен считает, что система образования должна претерпеть серьезные реформы в ближайшие 10-20 лет — именно на этом должны акцентировать внимание правительства стран мира. В таком случае люди бы «смогли найти работу, на которую надо будет ходить лишь три дня в неделю по четыре часа в день», передает RNS .

Без изменений образовательной системы же мир неминуемо столкнется с проблемами, ведь нынешний ее формат, созданный в индустриальную эпоху, устарел, считает миллиардер. В будущем людей могут превзойти машины, в связи с этим человечеству необходимо стать более креативным, в чем и должны помочь реформы в системе образования, говорит Ма.

С позицией человека, который в 2018 году занял 21 строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes, согласился глава Space X и Tesla Motors, миллиардер Илон Маск. По его словам, в наше время образовательный процесс проходит слишком медленно, а худшей его частью являются лекции.