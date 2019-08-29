Невзоров назвал «ряженым уголовником» духовника Поклонской после скандала в Екатеринбурге

Публицист Александр Невзоров назвал духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской, отца Сергия (Романова), «косноязыким невежественным попом». Таким образом журналист прокомментировал ситуацию, когда духовник осудил уличного художника Покраса Лампаса за нарисованный «Супрематический крест» в Екатеринбурге.
«Он такой косноязыкий невежественный поп. Я послушал всю его антилампасовскую проповедь ряженого уголовника», — сказал Невзоров в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Лампас вызывает у него особую ярость по той причине, что все это было совершено в Екатеринбурге, где, по церковной легенде, прикончили того самого царя [Николая II], который пострелял народ в Санкт-Петербурге», — рассказывает публицист, напоминая о событиях Кровавого воскресенья 1905 года. Публицист отметил, что «проповедь» духовника о Лампасе — «банальщина для совсем неразвитых».
Ранее «URA.RU» писало, что отец Сергий (Романов), которого считают духовником Поклонской и главой секты царебожников, резко осудил уличного художника Лампаса, нарисовавшего «Супрематический крест» Казимира Малевича в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия-2019». По словам старца, это — «надругательство над верой, исполненная поборниками сатаны» и предрек городу аварии, жертвы и беды.
Художник планировал восстановить арт-объект 26 августа, но отменил визит в уральскую столицу на фоне протеста православных.