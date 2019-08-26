Схиигумен Сергий выступил с резким заявлением Скриншот: с канала «Движение Царский крест» на YouTube

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Отец Сергий (Романов), которого считают духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и главой секты царебожников, резко осудил уличного художника Покраса Лампаса, нарисовавшего «Супрематический крест» Малевича на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Старец назвал это надругательством над верой, исполненном поборниками Сатаны.

«Крест нарисовали прямо на асфальте, на огромной площади в 6000 квадратных метров с таким расчетом, чтобы прохожие попирали его ногами. Пешеходная дорожка проходи прямо по горизонтальной перекладине креста, поэтому каждый проходящий по ней будет неизбежно топтать крест Господень. Какие же сатанинские силы финансируют подобные богоборческие акты?» — заявил схиигумен во время проповеди в основанном им монастыре, отметив, что «такого кощунственного глумления над крестом в современной России не было».

По его мнению, это особенно страшно, поскольку Екатеринбург — это русская Голгофа (в столице Урала произошло убийство последнего русского царя Николая II, которого царебожники считают мессией). «Даже не сомневайтесь: будут аварии, будут жертвы, будут беды», — предрек отец Сергий.

Уличный художник Арсений Паженков, известный как Покрас Лампас, нарисовал «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки во время фестиваля «Стенограффия-2019» в Екатеринбурге. Вскоре часть изображения закатали в асфальт. Художник планировал начать восстановление арт-объекта 26 августа, но отменил визит на Урал на фоне протеста православных.