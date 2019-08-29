СМИ: Двое пострадавших при взрыве в Архангельской области умерли не от травм, а от радиации

Пострадавшие погибли по дороге в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Два человека, умершие после взрыва на военном полигоне под Архангельском, скончались от лучевой болезни. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на врача областной больницы, куда попали раненые.

«Двое из трех пациентов умерли по дороге в аэропорт не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей», — передает издание со ссылкой на медика, который пожелал не называть своего имени. По его словам, пострадавшие были обернуты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах.

У мужчин были диагностированы переломы позвоночника и предположительно таза. По словам врача, угрозы жизни данные травмы не представляли. Перед операцией у одного из пострадавших зафиксировали бета-излучение в 25 тысяч микрорентген в час (при безопасном уровне до 50 микрорентген в час). Ванны, в которых мыли пациентов, впоследствии демонтировали военные. Врач предположил, что такое решение было принято из-за заражения предмета радиацией.

Взрыв на военном полигоне в Северодвинске произошел 8 августа во время испытания ракетного двигателя. В результате погибли пятеро сотрудников Росатома. Позже специалисты Росгидромета заявили, что инцидент привел к повышению уровня радиации на территории в 4—16 раз. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях в Вене Алексей Карпов рассказал, что произошедшая авария не имеет отношения к ядерным испытаниям, передает «Национальная служба новостей».