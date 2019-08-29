Путин уволил главу отдела администрации президента, отвечающего за гостайну

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин освободил от должности сотрудника, проработавшего почти 30 летФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин освободил от должности начальника информобеспечения президента Сергея Осипова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Осипова Сергея Николаевича от должности начальника информационного и документационного обеспечения президента», — говорится в тексте указа. Управление, которое возглавлял Осипов, «организует, координирует и контролирует деятельность по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в администрации президента», говорится на сайте Кремля.

На должность начальника управления Осипов был назначен в 2008 году указом Дмитрия Медведева, тогда занимал пост главы государства. В администрации президента Осипов трудился с 1990-х годов на различных должностях.

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