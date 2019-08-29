Путин уволил главу отдела администрации президента, отвечающего за гостайну

Российский лидер Владимир Путин освободил от должности начальника информобеспечения президента Сергея Осипова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Осипова Сергея Николаевича от должности начальника информационного и документационного обеспечения президента», — говорится в тексте указа. Управление, которое возглавлял Осипов, «организует, координирует и контролирует деятельность по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в администрации президента», говорится на сайте Кремля.
На должность начальника управления Осипов был назначен в 2008 году указом Дмитрия Медведева, тогда занимал пост главы государства. В администрации президента Осипов трудился с 1990-х годов на различных должностях.