Голикова прилетит в Челябинск с мужем и бывшим вице-премьером России

Карьера Виктора Христенко началась в правительстве Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помимо министра энергетики РФ Александра Новака и вице-премьера Татьяны Голиковой в Челябинск 31 августа прилетит президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко (ЕАЭС) — супруг Голиковой и экс-зампред российского правительства. Об этом сообщили источники «URA.RU».

«Виктор Борисович примет участие в открытии комплекса лабораторий деловых игр и активных методов обучения в Южно-Уральском госуниверситете, которому присвоено имя его отца, преподававшего в вузе. Затем он подведет итоги всероссийской научной конференции „Экономика и финансы в технологическом развитии России“, посвященной 100-летию со дня рождения Бориса Христенко», — рассказал собеседник.

В пресс-службе университета оперативный комментарий получить не удалось. В плане мероприятий на субботу действительно значится торжественное открытие лабораторного комплекса имени Бориса Христенко.

Министр энергетики 31 августа вместе с бывшим заместителем, ныне врио губернатора региона Алексеем Текслером откроет первую на Урале сеть электрозарядных станций (ЭЗС). Третьим участником мероприятия станет гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский. Голикова намерена встретиться с главой области и побывать в ЮУрГУ.