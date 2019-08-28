Челябинский губернатор ждет в гости своего бывшего начальника

Министр энергетики РФ Александр Новак приедет в Челябинск 31 августа, чтобы открыть первую на Урале сеть электрозарядных станций (ЭЗС). В церемонии открытия примет участие бывший первый заместитель Новака, врио губернатора Алексей Текслер. В пресс-службе Текслера подтвердили визит федерального министра.
«Министра энергетики РФ ждут в Челябинске в субботу», — заявили в пресс-службе. Вместе с Новаком приезжает гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.
Будет открыта сеть ЭЗС для четырех районов Челябинска — Калининского, Курчатовского, Центрального и Тракторозаводского. 31 августа в Челябинске также ждут вице-премьера РФ Татьяну Голикову, которая встретится с Текслером и посетит Южно-Уральский государственный университет.
Текселер занимал пост первого замминистра энергетики РФ до 19 марта — до того дня, когда президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении врио губернатора Челябинской области.