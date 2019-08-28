Челябинский губернатор ждет в гости своего бывшего начальника

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Александр Новак едет в ЧелябинскФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр энергетики РФ Александр Новак приедет в Челябинск 31 августа, чтобы открыть первую на Урале сеть электрозарядных станций (ЭЗС). В церемонии открытия примет участие бывший первый заместитель Новака, врио губернатора Алексей Текслер. В пресс-службе Текслера подтвердили визит федерального министра.

«Министра энергетики РФ ждут в Челябинске в субботу», — заявили в пресс-службе. Вместе с Новаком приезжает гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.

Будет открыта сеть ЭЗС для четырех районов Челябинска — Калининского, Курчатовского, Центрального и Тракторозаводского. 31 августа в Челябинске также ждут вице-премьера РФ Татьяну Голикову, которая встретится с Текслером и посетит Южно-Уральский государственный университет.

Текселер занимал пост первого замминистра энергетики РФ до 19 марта — до того дня, когда президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении врио губернатора Челябинской области.

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