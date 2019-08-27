В Челябинске ждут вице-премьера правительства России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
В числе прочего, Татьяну Голикову интересует реализация национальных проектов на Южном УралеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьера России Татьяну Голикову, курирующую социальную сферу, ожидают в Челябинске 31 августа. Об этом сообщили «URA.RU» источники в правительстве региона.

«Программа визита полностью не сформирована. Пока в планах значатся встреча с врио губернатора Алексеем Текслером, обсуждение темы нацпроектов и посещение Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ»), — рассказал собеседник агентства.

По информации «URA.RU», супруг Голиковой — бывший зампред правительства России и уроженец Челябинска Виктор Христенко — на Южный Урал вместе с ней не приедет. Сейчас Христенко возглавляет Деловой совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Голикова была назначена вице-премьером правительства РФ в мае 2018 года. До этого она занимала пост председателя Счетной палаты страны.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...