В Челябинске ждут вице-премьера правительства России

Вице-премьера России Татьяну Голикову, курирующую социальную сферу, ожидают в Челябинске 31 августа. Об этом сообщили «URA.RU» источники в правительстве региона.
«Программа визита полностью не сформирована. Пока в планах значатся встреча с врио губернатора Алексеем Текслером, обсуждение темы нацпроектов и посещение Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ»), — рассказал собеседник агентства.
По информации «URA.RU», супруг Голиковой — бывший зампред правительства России и уроженец Челябинска Виктор Христенко — на Южный Урал вместе с ней не приедет. Сейчас Христенко возглавляет Деловой совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Голикова была назначена вице-премьером правительства РФ в мае 2018 года. До этого она занимала пост председателя Счетной палаты страны.