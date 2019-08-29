Соратник Суркова получил новую должность

Олег Говорун, экс-начальник Управления по приграничному сотрудничеству администрации президента, назначен на должность гендиректора Фонда защиты прав дольщиков. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Олега Говоруна генеральным директором публично-правовой компании „Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства“», — говорится в тексте указа. Срок работы Говоруна на новом посту — три года.
Ранее Говорун занимал пост начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. С должности указом президента он был освобожден в апреле этого года. На его место был назначен Алексей Филатов, который до ранее курировал в Кремле работу с Донбассом. Говоруна считают соратником помощника президента Владислава Суркова.