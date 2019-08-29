Шумков представил главу курганского министерства, которое полгода работало без руководителя

Вадим Шумков поблагодарил нового главу минюста за работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио главы Курганской области Вадим Шумков представил властям региона начальника управления министерства юстиции Романа Емполова. До отставки в марте предыдущего руководителя ведомства — Евгения Жилина — Емполов занимал пост замглавы.

«Почти полгода управление министерства юстиции по Курганской области управляется силами местного кадрового ресурса. Надо отдать должное, прежде всего, Роману Васильевичу, в целом, было обеспечено решение прямых задач управления», — сказал Шумков на встрече с членами областного правительства, руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных структур и областной думы.

Позже директор департамента госслужбы Минюста РФ Олег Вавилов вручил Емполову служебное удостоверение. Новый глава областного минюста пообещал четко следовать традициям службы.