Главный блюститель законности в Зауралье уходит в отставку

Начальник управления Министерства юстиции России по Курганской области Евгений Жилин уходит в отставку. 31 марта у него заканчивается контракт, сообщили «URA.RU» собственные источники, знакомые с ситуацией.
«У Жилина из Минюста заканчивается пятилетний контракт, он уходит в отставку», — заявил инсайдер. По его словам, временно исполнять обязанности начальника управления Минюста по региону будет заместитель Жилина Роман Емполов.
Оперативно связаться с Жилиным «URA.RU» не удалось. В его приемной заявили, что он занят и не может ответить на звонок корреспондента. Жилин назначен руководителем регионального управления Минюста 31 марта 2014 года. Он сменил на этом посту Александра Бушмакина, ушедшего на заслуженный отдых. Перед этим несколько месяцев Жилин исполнял обязанности руководителя. Приказ о назначении на эту должность подписывает федеральное министерство. В пресс-службе Минюста на вопрос корреспондента агентства предложили направить письменный запрос.
Емполов, которому предстоит временно возглавить ведомство, назначен заместителем начальника управления в 2015 году. В Минюст он пришел в 2008 году, получив должность специалиста отдела по делам некоммерческих организаций, однако с 2012 по 2015 годы возглавлял юридический отдел в ОАО «Курганоблгаз».
Отметим, что среди прочих функций Минюст полномочен регистрировать политические партии, курирует вопросы исполнения уголовных наказаний, адвокатуры, нотариата и правового просвещения населения.