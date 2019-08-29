В Петербурге жильцы дома прогнали женщин с детьми из двора. «Я тебе зубы выбью»

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Встреча партийного актива
Детская площадка оказалась недоступной петербурженкам, которые за нее не платилиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Санкт-Петербурге двух женщин с детьми прогнали со двора жилого дома. Как сообщает телеканал «Вести», это сделали его недовольные жители.

По некоторым данным, инцидент произошел неподалеку от Английского проспекта, почти в центре северной столицы. Конфликт попал на камеру телефона одной из его участниц — она опубликовала его в соцсети «ВКонтакте». «URA.RU» не публикует видео в связи с этическими соображениями.

На кадрах видно, как мужчина оскорбляет женщину с коляской, стоящую рядом с ним. Петербуржец также грозится расправой. По его словам, «чужакам» во дворе находиться незачем. «Я тебе зубы выбью и глаза выдавлю», — эмоционально высказывается мужчина.

Одна из жительниц домов, которые примыкают к двору, заявила, что собственники заплатили большие деньги за детскую площадку, и начала прогонять пятерых детей, которые пришли с женщинами, с качелей. «Привела целый детский сад. Убирайтесь, пожалуйста», — сказала женщина.

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