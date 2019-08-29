В Кольцово из-за грозы массово задерживают рейсы

Из-за грозового фронта самолеты не могут вылететь из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово задержаны вылеты и прибытие самолетов. Об этом «URA.RU» сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

«В настоящее время действительно задерживаются рейсы на вылет. Причина — грозовой фронт», — сказал собеседник агентства. Также Клименских отметил, что екатеринбургский аэропорт не смог принять два рейса авиакомпаний UTair и PegasFly — их отправили на запасной аэродром в Тюмень.

По данным онлайн-табло Кольцово, задержаны семь рейсов: в Казань, Москву, Харбин, Самару, Читу, Баку и Норильск.

Ранее синоптики объявили на Урале штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, очень сильные дожди ожидаются в течение суток 29 августа.