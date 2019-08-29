Онищенко оценил переход на 12-часовую рабочую неделю

Переход на 12-часовую рабочую неделю, о которой ранее говорил миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма, возможен лишь в долгосрочной перспективе. Об этом заявил первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Это не значит, что завтра будет все», — цитирует парламентария «Московский комсомолец». По его словам, процесс перехода может затянуться на пять-десять лет, а отдых при этом должен представлять творческие занятия. Онищенко считает, что востребованным останется интеллектуальный труд, несмотря на развитие информационных и иных технологий.
Ранее председатель совета директоров компании Alibaba Group, самый богатый человек Китая по итогам 2018 года Джек Ма заявил, что человечество в будущем может перейти на 12-часовую рабочую неделю. По его словам, для этого нужны кардинальные перемены в образовательной системе, передает VSE42.Ru. Нынешняя, говорит Ма, устарела из-за того, что была создана в индустриальную эпоху.