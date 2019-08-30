В турецкой клинике представили свою версию смерти 16-летней россиянки

В больнице, куда доставили девушку, считают, что ее родители занимались самолечением Фото: depositphotos.com

Скончавшаяся во время отдыха на курорте в турецкой Аланье 16-летняя жительница Красноярска была доставлена в клинику с уже лопнувшим аппендиксом и начавшимся перитонитом. Как рассказали журналистам представители медицинского учреждения, до госпитализации родители подростка несколько дней занимались самолечением.

«Ребенок уже болел три дня. С 10 июля у нее начались боли в животе. Родители все эти дни пытались ее вылечить активированным углем — давали по 10-12 таблеток в день», — приводит «Московский комсомолец» слова Аси Батчаевой, юриста медицинского центра «Сиедра», куда была доставлена больная. Представитель клиники пояснила, что прооперировать девушку на месте врачи не могли, для этого надо было транспортировать больную в Стамбул или Анкару, но пока вопрос решался, она умерла.

Батчаева опровергла слова родителей девушки о том, будто больной клали на живот горячую грелку. В клинике готовы судиться с теми, кто распространяет подобную информацию. Более того, у местной полиции якобы есть вопросы к родителям умершей, почему они не обратились к врачам сразу, как только та почувствовала себя плохо.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в пригороде Аланьи Махмутларе 13 июля. Девушку привезли в критическом состоянии, а после ее смерти и транспортировки тела на родину родители заявили, что у дочери была изъята часть органов якобы для трансплантации. В российском посольстве в Турции пояснили, что недостающие органы были взяты для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.