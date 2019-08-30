СМИ: сотрудники Росатома погибли, поднимая ракету со дна моря

Взрыв, унесший жизни пяти сотрудников Росатома 8 августа в Архангельской области, мог произойти при попытке поднять со дна Белого моря потерянную при испытаниях секретную ракету. Об этом сообщает СNBC со ссылкой на осведомленные источники в американской разведке.
«Это не было новым испытанием оружия, это была операция по поиску и подъему ракеты, потерянной во время предыдущего испытания,» — приводит издание слова источника. Уже когда ракета находилась на борту специального судна якобы произошла детонация, в результате чего погибли специалисты-атомщики.
При этом потенциальные риски для здоровья или окружающей среды, вызванные повреждением ракетного ядерного реактора, в американском разведотчете не фигурируют, отмечает CNBC. По данным издания, в прошлом году аналогичная операция по подъему ракеты, потерянной в ходе испытаний, проводилась в Баренцевом море по примерно такой же схеме: два специальных судна для поиска и подъема затонувшего предмета, а также специальное судно для сбора радиоактивных отходов.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на морском полигоне в Архангельской области 8 августа. По официальной версии, катастрофа произошла во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. При взрыве погибли пятеро сотрудников Росатома, сопровождавшие испытательный пуск. В настоящее время радиационная обстановка в районе ЧП угрозы не представляет, напоминает «Национальная служба новостей».