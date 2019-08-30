Бойцам Росгвардии, работающим на незаконных митингах, выдадут видеорегистраторы

Сотрудники Росгвардии будут фиксировать на видео всех участников несанкционированных митингов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Росгвардия прорабатывает вопрос о том, чтобы использовать в снаряжении своих сотрудников видеорегистраторы. Об этом рассказал журналистам руководитель силового ведомства Виктор Золотов.

«Видеорегистраторы планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», — сообщил Золотов в интервью ТАСС.

По его словам, вопрос оснащения бойцов Росгвардии видеорегистраторами сейчас прорабатывается, ведомство относится к нему «весьма серьезно и взвешенно». Золотов также обвинил организаторов незаконных протестных акций в «спланированных провокациях» и «пиар-акциях» и отметил, что в ходе незаконных митингов совершаются нападения на сотрудников правоохранительных органов (в том числе и бойцов Росгвардии). И зачастую установить личности нападавших не представляется возможным именно из-за того, что их действия не попадают на видео.

Ранее именно запись с камеры видеонаблюдения помогла доказать вину фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве Данила Беглеца. Молодой человек в ходе одной из незаконных акций напал на бойца Росгвардии. Его дело уже рассматривается в суде.

27 июля, 3 и 10 августа в столице прошли митинги несистемной оппозиции, связанные с недопуском ряда политиков на выборы в Мосгордуму. Лишь последняя акция протеста, проходившая в Москве, была официально согласована со столичными властями, остальные были незаконными. По итогам июльских акций были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.