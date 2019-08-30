Продолжительность школьных каникул могут изменить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Национальный родительский комитет предложил изменить схему каникул для школьников. Как заявила «URA.RU» председатель организации Ирина Волынец, оптимальным представляется вариант, при котором дети будут отдыхать по семь дней после каждых пяти недель учебы.

«Эта модель успешно апробирована в ряде московских школ. Очень хорошая практика, при которой дети не успевают сильно устать и отдыхают своевременно», — пояснила Волынец. При этом осенних и весенних каникул в учебных заведениях нет — они работают по своему графику.

Волынец также раскритиковала идею депутата Госдумы Василия Власова, предложившего продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По ее мнению, тем самым у молодежи появится время на отдых в сентябре или на подработки. «Это безумная идея, с помощью которой депутат пытается словить хайп и заигрывает перед будущим электоратом», — пояснила собеседница агентства.

Впрочем, сам Власов рассказал, что ему довольно часто поступают подобные предложения от учеников и преподавателей. Так, люди жалуются на высокий уровень нагрузок — экзамены заканчиваются к июлю, и фактически каникулы длятся всего два месяца.