29 августа 2019

В России предлагают продлить летние каникулы до октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге, школьница, букет, первое сентября, цветы, праздник
Первосентябрьскую линейку хотят перенести на октябрьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летние каникулы школьников и студентов нужно продлить до 1 октября. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором говорится, что он часто проводит встречи со школьниками, студентами и преподавателями. На них «очень часто звучат предложения <…> о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — цитирует Власова РИА «Новости».

По мнению депутата, продление каникул «частично решит проблему» трудоустройства выпускников вузов и «будет способствовать» развитию туризма, уточняет агентство VSE42.

Протестировать новую систему депутат предлагает в регионах Дальнего Востока — в Хабаровском и Приморском крае, пишет агентство Nation News.

Ранее в Госдуме предложили провести всенародный референдум о переходе на четырехдневную рабочую неделю. А самый богатый человек Китая Джек Ма и вовсе заявил, что человечество в будущем будет работать по 12 часов в неделю.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...