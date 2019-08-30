В России предлагают продлить летние каникулы до октября

Летние каникулы школьников и студентов нужно продлить до 1 октября. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором говорится, что он часто проводит встречи со школьниками, студентами и преподавателями. На них «очень часто звучат предложения <…> о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — цитирует Власова РИА «Новости».
По мнению депутата, продление каникул «частично решит проблему» трудоустройства выпускников вузов и «будет способствовать» развитию туризма, уточняет агентство VSE42.
Протестировать новую систему депутат предлагает в регионах Дальнего Востока — в Хабаровском и Приморском крае, пишет агентство Nation News.
Ранее в Госдуме предложили провести всенародный референдум о переходе на четырехдневную рабочую неделю. А самый богатый человек Китая Джек Ма и вовсе заявил, что человечество в будущем будет работать по 12 часов в неделю.