В ХМАО адвокат скандального бизнесмена лишился права на его защиту

Сургутский адвокат Амил Аббасов получил отвод на право представления в суде интересов скандально известного основателя сайта «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина. И теперь собирается во всех инстанциях вплоть до Верховного суда РФ отстаивать право на защиту своего клиента, о чем сам Аббасов сообщил «URA.RU».
«Суд посчитал, что я обладаю информацией об обстоятельствах предъявленных обвинений и дал мне отвод. Я подал апелляцию, она проиграна. Сейчас пишу кассационную жалобу. И готов идти в случае необходимости в Верховный суд», — заявил адвокат корреспонденту «URA.RU». Он также добавил, что из-за того, что выпал из судебного процесса, остальные защитники Шмонина перераспределяют между собой роли и статьи обвинения, по которым будут представлять интересы подсудимого.
Уголовное дело Шмонина уже начало слушаться в сургутском городском суде. «На первом заседании подсудимому предъявили обвинение и порядок исследования доказательств», — сообщила пресс-секретарь сургутского городского суда Лада Морозова. Следующее заседание должно пройти 12 сентября.
Как ранее писало «URA.RU», по версии силовиков, сайт Шмонина специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской власти. Негативные материалы в том числе выходили про губернатора Югры Наталью Комарову и председателя окружной думы Бориса Хохрякова. Владельцы портала под прикрытием журналистской деятельности вымогали деньги у героев статей, угрожая разместить в открытом доступе сведения, порочащие их честь и достоинство.