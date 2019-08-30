Эксперт: электричество в России станет дороже

Потребители начнут платить за электроэнергию больше после внедрения метода эталонных затрат для расчета сетевых тарифов. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский.
«Любые предложения, связанные с улучшением качества услуг, всегда влекут за собой увеличение цены. Скорее всего потребитель будет вынужден платить больше», — считает Журавский.
При этом эксперт не исключает, что новый метод подсчета позволит сделать тарифы более прозрачными. «Потребитель будет чаще узнавать, за что он платит больше — за возросшее качество и новые возможности. При этом людям скажут, что доплатить нужно немного, что роста цен даже никто не заметит», — предполагает Журавский.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поддержал возможное внедрение метода эталонных затрат для расчета сетевых тарифов. Метод предполагает выделение ряда факторов, на основе которых организации будут разделены на группы, за каждой из которых будет закреплен свой эталон со средним тарифом. Как будет устанавливаться эталон, пока не ясно.